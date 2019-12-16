Москва, , 15:00 — REGNUM Ситуация в противостоянии с Турцией наглядно демонстрирует, что истеблишмент США до сих пор не освоился с мыслью о том, что Америка перестала быть единственным центром силы и источником легитимности в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя слова Эрдогана о закрытии американских военных баз.

«Даже во времена Холодной войны американская дипломатия как по отношению к союзникам и противникам не была столь прямолинейной и топорной, а требования — столь ультимативными. Фактически весь текущий конфликт США развязали сами, серией последовательных действий доведя отношения с ключевым союзником в регионе до обмена угрозами.

Во-первых, американская сторона зачем-то озвучивает все свои угрозы и требования на весь мир, что ограничивает для Эрдогана пространство маневра. Естественно, даже если бы он хотел поладить с союзником, в такой ситуации он боится «потерять лицо».

Во-вторых, угрожая кнутом, американская сторона не предлагает никаких пряников — скажем, торговых преференций, доли в контролируемой пока ими сирийской нефти, окорачивания курдов на турецком направлении, выдачи противников действующего президента, окопавшихся в США, в конце концов, льготных условий по поставкам своих вооружений.

В-третьих, американская сторона на симметричные ответы Эрдогана каждый раз отвечает повышением градуса противостояния, причем полностью забывая о том, что Турция нужна Вашингтону не меньше, чем он нужен ей.

Это напоминает позицию игрока в покер, который уже понял, что блеф не прошел, но продолжает увеличивать ставки, надеясь, что противник испугается.

Возможно, последние заявления, в которых впервые зазвучал конструктивный подход, свидетельствуют о том, что осознание ситуации постепенно приходит к американским если не политикам и дипломатам, то военным.

Но с учетом жесткого клинча, в котором сошлись в США Трамп, демократы и, как третья сила — технократы, не очень понятно, смогут ли США купировать этот конфликт.

В любом случае, даже спустив его на тормозах, Америка частично потеряет влияние — всё-таки все увидели, что её угрозы не достигли цели. Но эскалация конфликта может только ухудшить ситуацию», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции.

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