Москва, , 14:49 — REGNUM В России возрастёт сумма компенсации, которая выплачивается контрактникам Вооружённых сил РФ за поднаём жилья. Соответствующее постановление сегодня, 16 декабря, подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«С целью усиления социальной защиты солдат, сержантов, матросов или старшин и членов их семей предусматривается выплачивать им денежную компенсацию за наём жилых помещений по аналогии с размерами выплат офицерам, прапорщикам и мичманам», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что размеры этих денежных компенсаций не менялись с 2008 года, при этом фактические расходы за аренду жилых помещений возросли и в настоящее время значительно превышают установленные размеры денежной компенсации.

«В соответствии с новым постановлением мы повышаем денежную компенсацию за поднаём жилья солдатам, сержантам, матросам, старшинам, членам их семей за арендованное жилье», — пояснил глава правительства на встрече с вице-премьерами.