Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Досрочные выборы совета депутатов в городе Шлиссельбурге Кировского района Ленинградской области завершились уверенной победой кандидатов от «Единой России». Об этом сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе избирательной комиссии Ленинградской области.

Досрочные выборы депутатов совета депутатов Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района пятого созыва состоялись в воскресенье, 15 декабря 2019 года. После чего территориальной избирательной комиссий Кировского муниципального района были подведены итоги голосования.

«Выборы признаны состоявшимися и действительными. Активность избирателей Шлиссельбургского городского поселения составила 41,25% избирателей (4811 человек)», — отметили в областном избиркоме.

Депутатами совета депутатов Шлиссельбургского городского поселения избраны 14 представителей от «Единой России», один самовыдвиженец и один представитель ЛДПР.

Напомним, в июне 24 июня 2018 года на предыдущих досрочных выборах депутатов совета депутатов Шлиссельбургского городского поселения наибольшее число победивших кандидатов представляли КПРФ. Однако впоследствии избранный совет сложил свои полномочия и были назначены новые выборы, на которых «Единая Россия» вернула контроль над муниципальной властью города.

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