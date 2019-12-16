Москва, , 14:46 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала контролировать работу страховых организаций в области оказания медицинских услуг, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Она напомнила, что страховые компании планируют открыть медицинские страховые офисы по защите прав застрахованных граждан в каждом регионе.

«Надо очень тщательно проанализировать, насколько объективным и независимым будет предлагаемый механизм. Прежде всего, надо учесть все риски, связанные с наделением страховой компании функцией медиатора… Речь должна идти не о дополнительных полномочиях страховщиков, которые, на мой взгляд, не очень эффективно выполняют свои полномочия, а о повышении их ответственности перед застрахованными лицами, в том числе за качество оказываемых медицинских услуг», — заявила Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей.

Для этого можно рассмотреть разные варианты, подчеркнула Матвиенко, один из которых — «организация общественного контроля в сфере медицинского страхования».

"Страховщики должны быть подконтрольны государственной страховой компании, пациентам — нашим гражданам, неправительственным организациям», — подчеркнула Матвиенко.