Тбилиси, , 16:05 — REGNUM На заседании правящей партии «Грузинская мечта» обсудят поведение депутата муниципального собрания Тбилиси Эрекле Кухианидзе, разместившего на своей странице в соцсети Facebook скандальную публикацию, в которой он называет грузинского врача Важи Гаприндашвили, задержанного в Южной Осетии, и жену «идиотами». Об этом 16 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на председателя муниципального собрания (сакребуло) Тбилиси Георгия Ткемаладзе.

Глава горсовета рассказал, что пока неизвестно, какое решение будет принято в связи некорректной публикацией в соцсетях. Он также призвал остальных не делать заявлений аналогичных тем, что сделал Кухианидзе.

«Это было эмоциональное, некорректное заявление и, соответственно, я хочу попросить всех воздерживаться от подобных заявлений, в особенности в этот период», — сказал Ткемаладзе.

Напомним, Кухианидзе 14 декабря в Facebook назвал действия Гаприндашвили и его жены, требующей освобождения своего мужа, «провокацией».

Как передавало ИА REGNUM, после того, как грузинская армия напала в августе 2008 года на жителей мирного Цхинвала и на российских миротворцев, Армия России провела операцию «Принуждение Грузии к миру». После этого Москва объявила о признании суверенитета Южной Осетии и Абхазии. В Грузии данные действия назвали «оккупацией».