Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Палата представителей США проголосует по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа на этой неделе, об этом 16 декабря сообщает Reuters.

Таким образом, Трамп станет третьим президентом в истории Соединенных Штатов, привлекавшимся к данной процедуре. Ожидается, что вопрос будет рассматриваться в среду, 18 декабря.

Глава Белого дома обвиняется в злоупотреблении властью, в оказании давления на Украину с целью проведения расследования в отношении одного из возможных кандидатов на должность президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп отверг выдвинутые против него обвинения, назвав их обманом. Глава Белого дома выразил сожаление по поводу использования импичмента в отношении столь «мелочных вопросов».

Как отмечают эксперты, импичмент призван не отстранить Трампа от власти, а сыграть определенную роль в президентской гонке — не допустить переизбрание президента на второй срок.

Для отстранения президента от власти голосов в нижней палате парламента будет недостаточно — следующим шагом будет рассмотрение вопроса в Сенате, где Республиканская партия, поддерживающая Трампа, обладает большинством мест.

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