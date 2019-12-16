Дамаск, , 14:30 — REGNUM Ударные вертолёты Cирийских арабских ВВС утром 15 декабря 2019 года возобновили воздушную операцию над городом Кобани, горной цитадели джихадистов на северо-востоке провинции Латакия. Кроме того, под удары также попали окрестности этого города. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

В дополнение к вертолётным атакам Сирийская арабская армия также провела мощный ракетно-артиллерийский обстрел Кобани. По данным военного источника издания, за операцию по захвату Кобани и окружающих его холмов отвечает в основном 4-я дивизия сирийской армии.

С начала августа 2019 года Сирийская арабская армия неоднократно предпринимала попытки отбить Кобани у боевиков. Однако, несмотря на неоднократные попытки, сирийские военные не смогли войти в город или укрепить свои позиции на этом горном фронте.

Бои за Кобани идут уже три года. Наступление серьёзно сдерживает сложный горный рельеф этой местности. Кроме того, террористы из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказывают ожесточённое сопротивление. Боевики неоднократно совершали контратаки и отбивали захваченные сирийскими военными позиции на подступах к Кобани.