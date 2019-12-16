Токио, , 15:11 — REGNUM Трое из четырех граждан Японии сомневаются в том, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ смогут улучшить отношения между странами в ходе трехстороннего саммита, который пройдет в китайском Чэнду 23−24 декабря, сообщает газета Yomiuri Shimbun.

Согласно результатам опроса, проведенного с 13 по 15 декабря среди 1067 человек старше 18 лет, такого мнения придерживаются 74% респондентов. Противоположного мнения придерживаются только 16%.

Кроме того, 64% опрошенных считают, что Японии и Южной Корее необходимо вновь подписать соглашение об общей безопасности военной информации (GSOMIA), 22% — считают иначе.

Уровень поддержки политики Синдзо Абэ составил 48%, что на 1% меньше по сравнению с опросом, проведенным в октябре текущего года.