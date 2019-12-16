Москва, , 14:25 — REGNUM Если процесс выполнения минских соглашений зайдёт в окончательный тупик, то ДНР и ЛНР могут повторить судьбу Турецкой республики Северного Кипра, считает политолог Михаил Погребинский (Украина). Об этом он заявил 16 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Многое будет зависеть от того, как будут складываться отношения между Европой и РФ, — сказал Погребинский. — Если наступит понимание того, что имеет место окончательный тупик в выполнении минских соглашений и что добиться прогресса невозможно, тогда появляется серьёзное обсуждение, что делать дальше, и возникает перспектива обретения непризнанными республиками квазиофициального статуса. Например, такого же статуса, какой имеет турецкая часть Кипра. Её руководители принимаются внешним миром как реальные представители турецкой общины».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил возможность введения так называемой формулы Штайнмайера в законодательство Украины.

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