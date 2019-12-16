Москва, 16 декабря 2019, 14:25 — REGNUM Если процесс выполнения минских соглашений зайдёт в окончательный тупик, то ДНР и ЛНР могут повторить судьбу Турецкой республики Северного Кипра, считает политолог Михаил Погребинский (Украина). Об этом он заявил 16 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил возможность введения так называемой формулы Штайнмайера в законодательство Украины.
Читайте ранее в этом сюжете: Формула Штайнмайера может быть узаконена на Украине — Пристайко