Москва, , 14:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил проработать предложения по линии военно-технического сотрудничества (ВТС), полученные по итогам саммита «Россия — Африка». Об этом глава государства заявил на заседании комиссии по ВТС.

«По итогам саммита прошу проработать поступившие многочисленные предложения по линии ВТС, конечно, с учётом их коммерческой составляющей с акцентом на внедрение гибких подходов к поставкам и оплате», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси состоялось первое в истории российско-африканских отношений мероприятие — саммит «Россия — Африка». В саммите приняли участие делегации из 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.

В Министерстве иностранных дел РФ выразили надежду на то, что саммит «Россия — Африка» будет проводиться на регулярной основе.

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