Москва, , 14:22 — REGNUM Визит президента России Владимира Путина в Израиль, запланированный на январь 2020 года, готовится. Об этом сегодня, 16 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается планов о встрече российского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Израиле, то официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москве пока неизвестно, будет ли там находиться глава Белого дома.

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«Нам неизвестно о том, что там будет Трамп, но поездка президента России действительно готовится и прорабатывается», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на встрече с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III подтвердил намерение посетить Израиль в середине января 2020 года по случаю Дня памяти жертв Холокоста и принять участие в открытии монумента жертвам блокады Ленинграда.

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