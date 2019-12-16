Ташкент, , 14:20 — REGNUM 48 соглашений на общую сумму $6,5 млрд планируется подписать в рамках официального визита президента Узбекистана в Японию, сообщили 16 декабря в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

16 декабря в Токио прошел узбекско-японский бизнес-форум, в котором приняли участие 500 японских компаний и организаций. В рамках мероприятия были подписаны инвестиционные соглашения и торговые контракты в сферах энергетики, горнодобывающей и химической отрасли и других сферах.

Меморандум об экономическом и промышленном сотрудничестве подписали министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−20 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует совершить официальный визит в Токио по приглашению премьер-министра Синдзо Абэ.

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