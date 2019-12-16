Анкара, , 14:24 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган вылетел в Женеву для участия в форуме, посвященного проблеме миграции. Об этом 16 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Глобальный форум организован при участии Агентства ООН по делам беженцев. Целью мероприятия является слежение за исполнением договора о беженцах, подписанного в 2018 году.

Ожидается, что Эрдоган примет участие в открытие выставки работ сирийских художников, временно проживающих в Турции в качестве беженцев.

Напомним, в результате конфликта в Сирии страну покинули миллионы ее граждан, значительная часть переселилась в Турцию. По официальным данным, на территории страны проживает 3 млн 600 тыс. сирийских беженцев.

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