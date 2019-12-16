Москва, , 14:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему теряет поддержку населения, считает политолог Михаил Погребинский (Украина). Об этом он заявил 16 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Он действительно теряет доверие. На этой неделе появятся новые данные, и мы поймём, продолжается ли падение уровня доверия. Но я бы хотел сказать, что нет признаков консолидации. Имеет место раздрай внутри команды президента, — сказал Погребинский. — Я считаю, что Зеленский по-прежнему хочет добиться мира. Но сегодня нельзя сказать, что он может занять какую-то решительную позицию, имея за спиной Авакова с непонятной позицией. От него сегодня поддержки (по выполнению Минских соглашений — прим. ИА REGNUM) получить нельзя. Вряд ли Зеленский сможет консолидировать команду и вернуться к ситуации здравого смысла ради сохранения страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменение Минских соглашений возможно только при совместной работе властей Украины с властями народных республик Донбасса.

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