Москва, , 14:13 — REGNUM Позиции России на мировом рынке вооружений укрепляются, несмотря на укрепление санкций, заявил 16 декабря глава государства Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными странами.

«Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это, несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодняшний рабочий день президента РФ Владимира Путина проходит в Москве. Глава государства проведёт ряд внутренних совещаний и мероприятий, среди которых будет заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

«Тема ВТС традиционно находится в сфере внимания главы государства, и сегодня будет традиционное такое мероприятие», — уточнили в Кремле.

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