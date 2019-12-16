Москва, , 14:10 — REGNUM Все участники «нормандского формата» преследуют одну цель — установление мира на юго-востоке Украины. Они не хотят возобновления войны, заявил 16 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя участие помощника главы государства Владислава Суркова в съезде общественной организации «Союз добровольцев Донбасса».

Песков отметил, что не видит противоречий в том, что Сурков участвует в съезде «Союза добровольцев Донбасса» и является экспертом по урегулированию на Украине. Он добавил, что не знает, о каких именно добровольцах идёт речь.

Сурков — помощник президента, непосредственно участвующий в работе «нормандского формата» на экспертном уровне. Глава государства продолжает плотную работу над вопросами нормандского формата. Все его участники преследуют одну цель — способствовать тому, чтобы на юго-востоке Украины установился мир и не возобновлялась война, подчеркнул Песков.

Напомним, V съезд общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» состоялся в Москве 14 декабря.