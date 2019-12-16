Москва, , 14:08 — REGNUM Подходы нынешнего президент Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко по отношению к ситуации в Донбассе различаются. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не дело Москвы каким-то образом разницу констатировать, хотя, безусловно, разница в подходах есть», — подчеркнул Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, один начинал войну» на юго-востоке Украины, а другой пообещал этот конфликт закончить. При этом пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что это обещание, данное Зеленским в ходе предвыборной кампании, будет выполнено.

«Мы надеемся, что Киев пройдёт свою большую часть пути по Минским договоренностям в плане реализации», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань заявил, что «хотя Зеленский позиционирует себя как президента мира, очевидно, что он отличается от Порошенко только тем, что он, может быть, не хочет активно фазы боевых действий» на юго-востоке страны. При это он, как и бывший лидер страны, продолжает воспринимать ЛНР и ДНР как враждебные структуры.

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