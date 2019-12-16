Варшава, , 14:07 — REGNUM Не стоит переоценивать возможные последствия того «сигнала», который подал глава канцелярии польского президента, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 декабря, комментируя высказывания Кшиштофа Щерского.

Как сообщалось ранее, в интервью Reuters Щерский сказал, что попытки сделать врага из Российской Федерации могут сильно навредить Польше. «Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма», — заявил он.

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«Заявление главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского звучит как минимум странно. Он с Луны что ли свалился, не знает, что Варшава уже не первое десятилетие является одним из наиболее активных провокаторов вражды Запада к России?

Эта вражда, спровоцированная ею конфронтация, если она выйдет за политические рамки, действительно может принести Польше большой вред. Но и сейчас Польша ощущает серьёзные последствия проблем, существующих в отношениях между ЕС и Россией.

Было бы, конечно, хорошо, если Польша перестала поддерживать антагонизм в отношениях Запада и России. Правда, верится в это с трудом: не одно поколение польских элит было взращено на этом антагонизме.

Тем не менее Кшиштоф Щерский сказал то, что сказал. Мне в его словах видится некий отзвук сигнала, полученного в Варшаве из Вашингтона и явно не из стана демократов.

Переоценивать возможные последствия этого сигнала, однако, не стоит. Поляк упирает на то, что между самой Польшей и Россией «ситуация может измениться только в случае принятия соответствующих мер российской стороной». А это сводит на нет даже то минимальное положительное, которое содержится в его первоначальном посыле», — отметил Михаил Демурин.