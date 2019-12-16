Калуга, , 14:07 — REGNUM В Калуге сегодня, 16 декабря, состоялось очередное заседание комитета Городской думы по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, был рассмотрен вопрос о передаче функций по содержанию детских игровых площадок и дорожных сооружений (мостов, путепроводов, лестничных сходов) от МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» в ведение других муниципальных учреждений.

Ведение детскими площадками Калуги могут передать другому учреждению Пресс-служба Городской думы Калуги

Ранее вопрос был рассмотрен на заседании комиссии Городской думы по анализу деятельности муниципальных предприятий. Члены комиссии пришли к выводу, что МБУ «СМЭУ» перегружено непрофильной деятельностью, и должно сосредоточить свои усилия на уборке города, ямочном ремонте и содержании улично-дорожной сети. Как выяснилось в ходе заседания комитета, согласно приказу Министерства транспорта, содержание мостов, путепроводов и лестничных сходов входит в состав работ по содержанию автомобильных дорог. На территории Калуги работы по содержанию городских автодорог общего пользования осуществляет МБУ «СМЭУ», передача вышеуказанных функций в ведение других муниципальных учреждений невозможна.

По состоянию на 22 ноября 2019 года в казне муниципального образования «Город Калуга» находятся 397 детских площадок, 406 площадок закреплены на праве оперативного управления за МБУ «СМЭУ», 9 площадок — на праве оперативного управления за МБУ «Калугаблагоустройство». Содержание детского игрового оборудования не является основным видом деятельности для этих муниципальных бюджетных учреждений. Заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко сообщил депутатам, что Городской управой принято решение с 2020 года передать функции по содержанию детского оборудования в МБУ «Служба жилищного обеспечения».

«Службе жилищного обеспечения» был передан в управление очень сложный жилой фонд — ветхие и аварийные дома, справится ли учреждение с обслуживанием ещё и детских площадок?», — поинтересовался председатель комитета Виктор Борсук.

По словам Игоря Бугаенко, ситуация, как минимум не ухудшится, вместе с полномочиями МБУ «СЖО» будет передан персонал и техника, а необходимое финансирование будет предусмотрено в рамках муниципального задания, кроме того передача функций по обслуживанию детских площадок в МБУ «СЖО» позволит оптимизировать логистику.

Депутат Карп Диденко затронул вопрос разграничения сфер ответственности муниципалитета и собственников в части содержания детских площадок и объектов благоустройства. В настоящее время вопрос прорабатывается Городской управой, существует множество сложностей юридического характера. Депутат Татьяна Коняхина подняла вопрос межевания дворовых территорий, включенных в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». По условиям программы подлежащие благоустройству дворовые территории должны быть размежёваны, соответствующая работа проводится Городской управой.

По итогам обсуждения, председатель комитета Виктор Борсук предложил в конце 1 квартала 2020 года заслушать отчёт руководства МБУ «Служба жилищного обеспечения» о работе по содержанию детских площадок, поручить Городской управе разработать план мероприятий по передаче детских площадок, расположенных во дворах многоквартирных домов, на баланс собственников и управляющих компаний, а также запросить информацию о количестве дворов, вошедших в программу «Городская среда» и размежёванных с 2017 года. Предложение было поддержано членами комитета. Был рассмотрен отчёт о работе комиссии по анализу деятельности муниципальных предприятий и учреждений.

«Комиссия по анализу деятельности муниципальных предприятий и учреждений является одной из наиболее активных и плодотворных комиссий, — подчеркнул Виктор Борсук, — за 2019 год комиссией было проведено 6 заседаний, рассмотрено 8 вопросов, подготовлено 32 протокольных поручения».

Работа комиссии была признана удовлетворительной.

Также были приняты отчёты о работе комиссии по благоустройству и комиссии по транспорту.