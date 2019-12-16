Москва, , 14:01 — REGNUM Кремль не вмешивается в судебное разбирательство между Rambler и сервисом Twitch, заявил 16 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не вмешиваемся и не хотим комментировать эти действия (судебное разбирательство), поскольку не знаем деталей», — сказал представитель Кремля, добавив, что детали дела должны разбирать следственные органы.

Напомним, ранее «Коммерсант» сообщил, что компанию Twitch Interactive заподозрили в незаконной трансляции футбольных матчей из Англии. Иск против принадлежащего Amazon сервиса подала компания «Рамблер Интернет Холдинг».

Rambler Group владеет правами на показ матчей английского футбольного чемпионата в России. Авторы иска насчитали 36 тыс. просмотров матчей на сервисе. Они утверждают, что речь идёт о пиратстве. Иск содержит требование о блокировке Twitch и выплате компенсации в размере $2,9 млрд. В Twitch с обвинениями не согласились.

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