Сеул, , 14:14 — REGNUM 16 декабря в Сеуле состоялась встреча спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана и министра объединения Ким Ён Чхоля, на которой которой стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства.

В рамках встречи министр объединения Южной Кореи подчеркнул необходимость приложить усилия для достижения существенного прогресса в переговорах США и Северной Кореи.

В свою очередь, спецпредставитель США по КНДР отметил, что США сдержат свои обещания, данные во время саммита в Сингапуре.

Так же стороны договорились продолжить тесное сотрудничество для достижения денуклеаризации Корейского полуострова.

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