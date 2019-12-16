Москва, , 13:54 — REGNUM Проект изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, должен быть внимательно изучен на предмет соответствия минским договоренностям. Об этом заявил 16 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, документ нужно анализировать и очень внимательно изучать на соответствие Минским соглашениям и «формуле Штайнмайера». Говоря об отсутствии в законопроекте упоминаний особого статуса Донбасса, Песков отметил, что ничего, что может быть предметом дискуссии, в документе нет.

На саммите в «нормандском формате», который прошёл в Париже 9 декабря, стороны подтвердили намерение следовать «Минску-2». Минский комплекс мер оговаривает всю последовательность действий, она доступно изложена, напомнил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский ранее внёс в Верховную раду законопроект о поправках к конституции, касающихся децентрализации власти. Законопроект не содержит пункта об особом статусе Донбасса, который предусмотрен Минскими соглашениями.

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