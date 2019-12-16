Бангалор, Индия, , 13:47 — REGNUM Спортсмены из Казахстана завоевали четыре медали на молодежном чемпионате Азии по спортивному скалолазанию в индийском Бангалоре, сообщили 16 декабря в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Золотую медаль в дисциплине «скорость» (группа «В») завоевала Танзила Оспан. В той же дисциплине группы «А» второе место заняла Аделия Утешева. Среди Юниоров золотую медаль завоевал Сергей Бессмертных, оказавшись быстрее спортсмена из Японии. Кроме того, в группе «А» среди юниоров серебро досталось Бекнуру Алтынбекову.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Сочи прошел чемпионат и первенство Южного федерального округа по скалолазанию. Высота сочинского скалодрома составляет 15 метров.

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