Горно-Алтайск, , 13:41 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил министрам и главам муниципальных образований зарегистрироваться и активно вести аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики по итогам еженедельной планёрки.

По словам главы, чиновники должны в «Инстаграме» и «Вконтакте» рассказывать о своей работе и отвечать на обращения жителей.

«В социальных сетях от жителей поступает очень много обращений, которые касаются самых разных тем от уборки снега до вопросов образования и здравоохранения. Будет правильно, если у жителей появится возможность получать ответы на вопросы непосредственно от руководителей», — подчеркнул Олег Хорохордин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Кузбасса обзавелось официальными аккаунтами в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Губернатор Сергей Цивилёв отметил, что прямой диалог с жителями помогает власти объективно определять наиболее проблемные места в жизни всего региона.

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