Бишкек, , 13:41 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии с недоумением восприняло сообщение в социальных сетях комитета палаты представителей США по международным делам относительно подавления свободы слова в республике. Об этом говорится в официальном заявлении киргизского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты считают, что слова американских чиновников о том, что «правительство Киргизии оказывает давление на журналистов, а не искореняет коррупцию по заслуживающим доверия обвинениям со стороны СМИ», не соответствуют действительности.

В МИДе отмечают, что расценивают произошедшее как попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства, а также давление на судебную власть Киргизии.

«В этой связи настоятельно рекомендуем комитету палаты представителей США более тщательно подбирать источник информации, а также перепроверять полученные сведения», — подчеркивают в министерстве.

Подводя итог, во внешнеполитическом ведомстве акцентировали внимание на том, что «в Киргизии не существует каких-либо ограничений на деятельность СМИ».

"Страна последовательно демонстрирует незыблемую приверженность принципам демократии, верховенства права и свободы слова в соответствии с принятыми международными обязательствами», — резюмировали киргизские дипломаты.

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