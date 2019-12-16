Бишкек, , 13:39 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии категорически не согласно с заявлением представителя ОБСЕ по вопросам СМИ Арлема Дезира о плохом состоянии свободы слова в республике, считая их субъективными и не отражающими реальной ситуации. Об этом говорится в официальном заявлении киргизского МИДа.

Дипломаты отмечают, что внешнеполитическое ведомство рассматривает слова представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе как «попытку оказать определенное влияние на судебную власть Киргизии».

«На свободу слова в Киргизии никаких ограничений не имеется, и страна последовательно демонстрирует незыблемую приверженность принципам демократии, правам человека, и разнообразию СМИ, в соответствии с принятыми международными обязательствами», — подчеркивают в МИДе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир выразил беспокойство в связи с несоразмерной суммой, требуемой в качестве компенсации ущерба по иску о защите чести и достоинства бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова и его родственников против киргизстанских СМИ.

Отметим, что сумма иска Матримовых против ИА «24.kg», ИА «Kloop», радио «Азаттык» и журналиста Али Токтакунова составляет 60 млн сомов (54,3 млн рублей).

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