Абу-Даби, , 13:47 — REGNUM Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш предостерег страны — члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) от раскола, об этом 16 декабря он написал на своей странице в Twitter.

«Ослабление Организации исламского сотрудничества не отвечает интересам исламского мира», — отметил Гаргаш.

Дипломат посетовал также на то, что краткосрочная политика некоторых государств — членов организации не характеризуется мудростью и верностью данному слову. О каких странах идет речь, Гаргаш не уточнил.

Напомним, Организация стран исламского сотрудничества состоит из 57 государств. Ее задачей является донесение до мирового сообщества консолидированной позиции указанных государств.

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