Москва, , 13:35 — REGNUM Российский президент Владимир Путин по-прежнему не собирается ехать на экономический форум в швейцарском Давосе, намеченном на начало 2020 года. Об этом сообщил 16 декабря журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В планы главы государства не входит Давосский форум, заявил Песков. Путин посещал этот международный форум в 2009 году, когда возглавлял российское правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в Кремле также отмечали, что Путин не планирует поездку в Давос. Очередной форум пройдет с 21 по 24 января. В 2019 году Россию на форуме представлял министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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