Варшава, , 13:32 — REGNUM Бывший президент Польши Лех Валенса призвал к «миллионному маршу на Варшаву» в случае, если правящая партия «Право и Справедливость» (ПиС) продолжит «ликвидацию независимой судебной системы» в Польше. Как передаёт «Польское радио», Валенса готов возглавить такой марш, и «навести порядок».

«Любой ценой нельзя допустить уничтожения независимой судебной системы. Больше никаких уступок. Если ПиС начнет процесс ликвидации судебной системы, я призываю к более чем миллионному маршу на Варшаву и наведению порядка, я буду во главе», — написал Валенса в своём Twitter.

В четверг, 12 декабря депутаты от ПиС подали в парламент обширный проект поправок к законодательству о судах и Верховном суде, а также об административных, военных судах и прокуратуре. По словам авторов проекта, новые решения должны дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия.

Судебная реформа, которую проводит правящая праволиберальная евроскептическая партия ПиС, является камнем преткновения в отношениях Польши с Евросоюзом. ЕС и проевропейская оппозиция считает реформу наступлением на принцип независимости суда.

Авторитет первого президента «свободной» Польши был подмочен после того, как были представлены неопровержимые доказательства его сотрудничества с органами безопасности Польской Народной Республики. Валенса был вынужден признать достоверность этих сведений.

Комментаторы в Twitter иронизируют над «чувством юмора агента безопасности Болека».