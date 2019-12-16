Киев, 16 декабря 2019, 13:41 — REGNUM Украине нужны американские корабли, радары и ракетные системы, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 16 декабря в интервью информационному агентству УНИАН.
Пристайко сообщил, что в 2020 году объём американской военной помощи увеличится. Кроме того, обсуждается вопрос о новых поставках противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Пентагона Джон Руд рассказал, что президент США Дональд Трамп предложил выделить Украине как минимум $250 млн на укрепление системы безопасности.
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