Киев, , 13:41 — REGNUM Украине нужны американские корабли, радары и ракетные системы, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 16 декабря в интервью информационному агентству УНИАН.

«Нам нужны тренировки. Нам нужна закрытая связь. Нам нужны спутниковые снимки. Нам нужно это всё — этот перечень известен и нашим американским партнёрам. В процессе переговоров мы просто пытаемся выбрать, что имеет наибольший приоритет», — также добавил он.

Пристайко сообщил, что в 2020 году объём американской военной помощи увеличится. Кроме того, обсуждается вопрос о новых поставках противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«У нас есть определённый перечень того, что для нашей армии нужно непосредственно сейчас. И из этого перечня есть то, что Соединённые Штаты готовы дать прямо сейчас. Далее происходит конкурсный процесс отбора заявок», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Пентагона Джон Руд рассказал, что президент США Дональд Трамп предложил выделить Украине как минимум $250 млн на укрепление системы безопасности.

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