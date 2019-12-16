Москва, , 13:28 — REGNUM Российский межконтинентальный ракетный комплекс РС-28 «Сармат» будет оснащаться не только существующими типами боевых блоков, но перспективными, в том числе гиперзвуковыми блоками нового поколения. Речь идёт о блоках «Авангард», которые имеют скорость 20 Махов или 24 тысячи километров в час. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Новый ракетный комплекс «Сармат», который создаётся российской оборонной промышленностью, оснащён тяжёлой ракетой. Характеристики комплекса по многим характеристикам значительно превосходят стоящий на вооружении ракетный комплекс «Воевода», отметил Сергей Каракаев.

По словам командующего РВСН, к концу 2019 года доля современных ракетных комплексов в войсках будет увеличена до 76%. Согласно имеющимся планам, РВСН в 2024 году будут оснащены современными ракетными комплексами на 100%. Таким образом, к этому времени в войсках снимут с вооружения все устаревшие ракетные комплексы советского производства.

ИА REGNUM ранее сообщало, что лётно-конструкторские испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» Министерство обороны РФ запланировало на начало 2020 года.