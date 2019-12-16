Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опроверг слухи о грядущей отставки вице-губернатора Эдуарда Батанова, почти все обязанности которого вскоре перейдут новому вице-губернатору, экс-министру транспорта Максиму Соколову. Об этом Беглов заявил на заседании правительства в Смольном 16 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня утром я направил в Законодательное собрание на согласование вице-губернатором Соколова Максима Юрьевича, который будет заниматься транспортной инфраструктурой, инвестиционной политикой и вопросами, связанными с туризмом», — сказал Беглов.

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Все эти сферы на данный момент курирует Батанов. На прошлой неделе в СМИ муссировались слухи о его грядущей отставке.

«Батанов Эдуард Викторович остается работать в правительстве в должности вице-губернатора. В дальнейшем я озвучу распределение обязанностей, после согласования Максима Юрьевича в Законодательном собрании», — пояснил губернатор.

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