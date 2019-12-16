Москва, , 13:11 — REGNUM Государственная дума РФ существенно снизила активность по направлению парламентских и депутатских запросов, всё чаще используя последние в качестве репрессивных механизмов. К таком выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) в опубликованном 16 декабря докладе «Фикция вместо функции».

Поводом для исследования стали заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина о недостаточных, по его мнению, инструментах, с помощью которых парламент может влиять на правительство РФ и другие органы власти. Эксперты отмечают, что спикер нижней палаты парламента «предлагает изменить существующую систему сдержек и противовесов» при том, что даже предусмотренные Конституцией и иными законами функциональные возможности «используются Госдумой и депутатами не в полной мере».

Показательной в докладе ЦПК названа практика использования парламентского и депутатских запросов. «Анализ показывает, что парламент не только не использует их в полной мере, но фактически игнорирует возможности этих инструментов», — говорится в докладе.

Парламентский и депутатские запросы действительно предоставляют депутатам и парламенту в целом значительные возможности. Эти запросы могут быть направлены в любые органы ведомства и правоохранительные органы, их инициаторы при этом могут принимать непосредственное участие в рассмотрении вопросов, в том числе и на закрытых заседаниях. Чётко регламентированы сроки и порядок направления ответов на запросы.

Формально депутат не обязан отчитываться перед кем-либо о том, какие и кому запросы он направляет. Однако на практике за депутатскими запросами осуществляется жёсткий контроль. «Руководитель аппарата нижней палаты парламента Татьяна Воронова периодически докладывает председателю Госдумы статистику по запросам, которые были направлены депутатами. Ранее контроль за депутатскими запросами не был столь пристальным. В предыдущих созывах запросы являлись своеобразной отдушиной для депутатов. Парламентарии через запросы могли проявить свою политическую позицию по тем или иным вопросам», — отмечают эксперты ЦПК.

Вместе с тем депутатские запросы имеют и фактор коррупциогенности. В 2017 году в СМИ, как напоминает ЦПК, даже назывались конкретная стоимость депутатского запроса, которая якобы могла достигать 100 тысяч долларов. Доказать факты подкупа тех или иных депутатов так и не удалось, однако отсутствие открытой информации о них не способствует уменьшению разговоров о запросах как о бизнесе. «Парламентские запросы демонстрируют позицию Госдумы по резонансным вопросам, а публичная информация о депутатских запросах делает работу парламентариев более прозрачной и доступной для осуществления гражданского контроля, — пишут авторы доклада. — На сайте Госдумы доступна информация только о парламентских запросах, но и она публикуется в усеченном виде». Известна лишь официальная статистика по парламентским запросам: если в 2005 году их было 19, то в 2011—2014 гг. — ноль, в 2015-м — два, в 2016-м — три, в 2017-м — два, в 2018-м — четыре за год.

В ходе исследования также выяснилось, что со временем меняется не только количество запросов, но и перечень их адресатов: если в 2004—2008 гг. они чаще всего направлялись председателю правительства, то затем депутаты переориентировались на «силовой блок». Таким образом, депутатов всё меньше интересуют экономические вопросы, всё чаще они просят провести проверку или принять дополнительные меры в каком-либо расследовании.

«VII созыв Госдумы использует инструмент парламентского запроса в меньшей степени, нежели предыдущие созывы. Это ограничивает представительские и контролирующие функции нижней палаты парламента, снижает возможности для полноценной реализации заложенной в Конституции роли Госдумы в политическом процессе. Парламентские запросы в настоящее время адресованы в большей степени силовому блоку. Это свидетельствует о том, что институт парламентского запроса вместо политического механизма становится частью механизма репрессивного», — делают вывод авторы доклада Центра политической конъюнктуры.