Киев, , 13:05 — REGNUM Вашингтон уже дал официальное согласие на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко.

Об этом в интервью агентству УНИАН, опубликованному сегодня, 16 декабря, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По словам дипломата, Киев уже получил агреман (предварительное согласие правительства страны пребывания на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства) на Ельченко.

Также Пристайко заявил, что с кандидатурой посла в США нынешние власти Украины определились еще два месяца назад.

ИА REGNUM отмечает, что до настоящего момента Владимир Ельченко занимал пост представителя Украины в ООН. С 2010 года дипломат занимал должность посла Украины в России, но 17 марта 2014 года был отозван в Киев «для консультаций».

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 10 октября сообщил, что он уже определился с кандидатурой нового посла Украины в США, однако не назвал фамилию. С тех пор эта тема в украинском политикуме не обсуждалась.

С 2015 по 2019 годы пост посла Украины в США занимал Валерий Чалый, известный своей близостью к команде бывшего президента страны Петра Порошенко.