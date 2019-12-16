Одесса, Украина, , 13:10 — REGNUM В Одесской области Украины районный суд приговорил жителя села Матроска к году условно за то, что он 9 мая 2019 года катался по селу на велосипеде с советским флагом, сообщил 16 декабря местный ресурс «Думская».

Мужчину осудили по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший руководитель идеологического государственного органа «Институт национальной памяти Украины» Владимир Вятрович не явился в суд на слушание по делу об оправдании им нацизма.

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