Пекин, , 13:02 — REGNUM Знака отличия «Образец для подражания нашего времени» удостоен специальный корабль-госпиталь ВМС НОАК «Мирный ковчег». Решение об этом было принято Отделом пропаганды ЦК КПК и обнародовано на военно-морской базе в городе Чжоушань восточной провинции Чжэцзян, сообщает Синьхуа.

Корабль функционирует более десяти лет и используется в том числе в гуманитарных миссиях за рубежом. За это время он преодолел более 240 тыс. морских миль и посетил более чем 40 стран и регионов мира. По данным экипажа корабля, медицинская помощь оказана примерно 230 тыс. местных жителей.