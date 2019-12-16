Украина, , 12:58 — REGNUM Украина может возобновить железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.

«Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение», — сказал Пристайко в интервью УНИАН.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года Украина запретила поставлять в Донецк и Луганск продукты питания, медикаменты и товары народного потребления. В январе 2017 года радикалы при поддержке депутатов от фракции «Самопомощь» заблокировали железнодорожное сообщение с отдельными регионами Донбасса. Таким образом, «патриоты» блокировали поставки угля из Донецка и Луганска.

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