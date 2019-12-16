Минск, , 12:58 — REGNUM Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций и «это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций». Об этом сегодня, 16 декабря, на совещании с силовиками и президентской администрацией заявил Александр Лукашенко.

Он подверг критике практику массовой рассылки «писем счастья» — извещений о нарушениях правил дорожного движения. Зачитывая своё выступление, Лукашенко потребовал «разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать правила дорожного движения»

«На него нельзя вешать ярлык правонарушителя в ситуации, когда не создана возможность для нормального движения», — отметил Лукашенко.

По его словам, некие «водители» ему сообщают о недостатках на дорогах. Лукашенко отметил, что его поручения выполнены только там, где он ездит. Его особенно возмутило то, что его повеления кто-то смеет не исполнять.

«Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей», — обратился Лукашенко к недавно уволенной главе президентской администрации Натальи Кочановой.

«Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система. Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет — останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Учитывая, что правом составлять протоколы о правонарушениях обладают сотрудники более 70 ведомств, Лукашенко потребовал изменить мотивацию к составлению протоколов. Он заявил: «Нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать. Тогда не будут составлять лишние протоколы и требовать».