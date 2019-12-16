Сеул, , 12:57 — REGNUM 16 декабря в Сеуле состоялась встреча министров обороны Южной Кореи и ОАЭ. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

По их словам, Чон Гён Ду и Мохаммед Ахмед Аль-Боварди обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества.

В рамках встречи министр обороны Южной Кореи поделился с коллегой результатами работы правительства по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове и созданию мирного режима в Северо-Восточной Азии, а также призвал ОАЭ к оказанию поддержки в данных регионах.

В свою очередь Мохаммед Аль-Боварди отметил, что правительство Объединённых Арабских Эмиратов окажет поддержку в установлении мира на Корейском полуострове, а также призвал южнокорейскую сторону проявить интерес к ситуации на Ближнем Востоке.

Так же стороны сошлись во мнении относительно укрепления военно-технического сотрудничества и проведения совместных исследований для продвижения общих интересов.