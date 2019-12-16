Киев, , 12:52 — REGNUM Граждане Украины лучше владеют и говорят на русском языке, чем жители России. Такое заявление в эфире телеканала NewsOne сделал депутат Верховной рады Юрий Павленко, обсуждая закон о государственном языке, предписывающий использование украинского языка как единственного государственного во всех сферах жизни.

Читайте также: Зеленский заявил, что говорить на русском на Украине не запрещено

Парламентарий считает, что принятый Радой закон не объединяет страну, а, напротив, «разъединяет» её, а использование только украинского языка ограничивает страну в возможностях «распространить своё влияние», в том числе и на Россию.

Ранее в сюжете: Депутат Верховной рады не сумел произнести речь на украинском языке

«Да, у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне, — подчеркнул депутат. — Да, мы можем защищать русскоговорящее население в России. Так давайте использовать наши преимущества».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля 2019 года Верховная рада приняла исторический для Украины закон о защите украинского языка. В документе указано, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Теперь украинское гражданство будут предоставлять только при условии владения украинским языком. Исключением станут иностранцы и лица без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины и получили госнаграду, или же лица, принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для Украины.

Также по теме: На Украине хотят запретить ругаться по-русски, по-украински — можно

Добавим, что 10 декабря депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский внёс на рассмотрение Рады проект закона об отмене закона о госзяыке.