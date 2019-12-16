Тбилиси, , 12:48 — REGNUM Члены партии власти «Грузинская мечта» думают, что могут запугать репрессиями, но этого у них не получится. Такое заявление 16 декабря сделал член оппозиционной партии «Европейская Грузия» и депутат парламента Грузии Георгий Канделаки, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Представитель оппозиции, комментируя вызов на опрос в прокуратуру своего коллегу Гигу Бокерия, также заявил, что репрессии не только не ослабят протесты, но и приведут к иному результату.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Бокерия сообщил, что его вызывают в прокуратуру в качестве свидетеля по делу о хищениях в Совете безопасности Грузии. Он выразил уверенность, что таким образом власти якобы пытаются надавить на него.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Грузии не добивались ареста депутата Бокерия — Талаквадзе