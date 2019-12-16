Москва, , 12:41 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») считает вредной систему «Болонского процесса», разделяющую обучение на бакалавриат и магистратуру, глава комитета Госдумы по образования Вячеслав Никонов («Единая Россия») также считает актуальным менять закон, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Яровая обратила внимание на то, что закон об образовании в РФ не дает определения ни бакалавру, ни выпускнику магистратуры, такое положение вещей она считает вполне закономерным.

«Эта вся система — она против интересов и экономики, и человека. Вопрос только в том, кто в этом готов признаться из профильных министерств». — заявила вице-спикер Госдумы в ходе заседания президиума Совета законодателей.

Со своей стороны глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») полагает логичным для начала принять закон, уравнивающий число бюджетных мест для поступления на бакалавриат и в магистратуру.

«За последний год количество мест в магистратуру практически вдвое было сокращено, что является абсолютно недопустимым, и мы с этим согласиться никогда не сможем. Придется, действительно, менять закон», — сказал парламентарий.

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