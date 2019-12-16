16 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Экспертный совет при правительстве РФ – это очень интересный орган. Его состав стоит изучить подробно, особенно сейчас, накануне трансфера. Причина в том, что координатором президиума этого совета решением Медведева сделан Александр Стальевич Волошин, глава администрации президента Ельцина и стержневая фигура в так называемой Семье. Зачем, почему и о чём говорит такое решение?

Александр Халдей, , 15:28 — REGNUM На днях ряд российских СМИ сообщили о том, что 10 декабря 2019 года распоряжением правительства РФ за подписью Дмитрия Медведева утверждён президиум Экспертного совета при правительстве Российской Федерации.

Александр Волошин Government.ru

Экспертный совет при правительстве РФ — это очень интересный орган. Его состав стоит изучить подробно, особенно сейчас, накануне трансфера. Причина в том, что координатором президиума этого совета решением Медведева сделан Александр Стальевич Волошин, глава администрации президента Ельцина и стержневая фигура в так называемой Семье. Зачем, почему и о чём говорит такое решение?

Александр Волошин Government.ru

Как говорил один персонаж из известной советской кинокомедии: «Огласите весь список!». И действительно, к списку президиума экспертов при правительстве стоит присмотреться внимательно. Имена говорят сами за себя больше, чем все комментарии.

Волошин А.С. — координатор Экспертного совета, председатель совета директоров АО «Первая грузовая компания».

Аузан А.А. — декан экономического факультета МГУ,

Греф Г.О. — президент, председатель правления АО «Сбербанк России»,

Зубков В.А. — председатель совета директоров АО «Газпром»,

Карапетян А.В. — бывший премьер-министр Армении, советник председателя правления АО «Газпромбанк», член совета директоров АО «Зарубежнефть»,

Ковальчук М.В. — президент НИИ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,

Кропачёв Н.М. — ректор Санкт-Петербургского госуниверситета,

Кузьминов В.И. — ректор НИУ ВШЭ,

Мау В.А. — ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ,

Пиотровский М.В. — генеральный директор Эрмитажа,

Садовничий В.А. — ректор МГУ,

Степашин С.В. — председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»,

Фрадков М.Е. — директор федерального Института стратегических исследований,

Шохин А.Н. — президент РСПП,

Шувалов И.И. — президент госкорпорации развития «ВЭБ РФ».

Первое впечатление — перед нами некая синекура, куда собрали всех бывших политиков первого эшелона и создали им видимость причастности к актуальной повестке. Кроме какого-то тусовочного собрания наподобие закрытого клуба ветеранов, здесь ещё решена задача уравновесить составы команд представителей ключевых групп лоббирования. Это те самые влиятели, которым отведена роль рупора и посла.

И для того, чтобы все они уравновешивали друг друга, создавая ту самую систему сдержек и противовесов, Экспертный совет создан по принципу 50×50. Здесь «возлежат овцы со львами», все знаковые либералы эпохи уравновешены знаковыми силовиками. На каждое либеральное «брито» возникает силовое «стрижено», и пока они там друг с другом спорят, Путин делает то, что считает нужным и возможным. Гул прений доносится до него как отголосок чужого спора из дальней комнаты.

«Держи друзей близко, а врагов ещё ближе» — это тоже вспоминается, когда изучаешь состав президиума членов Экспертного совета при правительстве РФ. Для президента это сообщество и канал обратной связи с элитными группами, и демонстрация того, что ожидает лояльных политических деятелей после заката карьеры, и средство надзора за согласованными представителями разных властных кланов.

Одного у них нет — реальной административной власти. Их собрание — послание совершенно другим целевым аудиториям. Это сигнал о вменяемости власти и её готовности слушать и слышать голос тех, кто говорит с ней через этих персонажей. Проще говоря — это каналы коммуникаций.

Однако Экспертный совет при правительстве как орган создан в июне 1993 года. Его глава приравнивался к заместителю главы правительства. Никаких изменений статуса этого органа с тех пор не последовало.

В связи с этим реальным функционалом А.С. Волошина будет возможность запрашивать информацию у силовых структур, готовить аналитику для главы правительства, обращаться к любым должностным лицам и при разногласиях в правительстве предлагать формулировки общей позиции сторон, а прежде всего — осуществлять достаточно значительное кулуарное влияние на российскую политику, теперь уже оформленное в серьезном должностном статусе вице-премьера.

Эксперты фиксируют то обстоятельство, что у Волошина теперь есть возможность за счёт бюджета создать некий исследовательский центр с рабочим аппаратом. Такое повышение возможностей влияния для главы клана «семейных» оценивается как отступные за неучастие в реальном дележе власти при трансфере. Хотя возможна и иная версия — что «семейные», наоборот, таким образом уже включились за передел путинского наследия, и что после 2024 года нас ждет возвращение в «благословенные» 90-е.

Понятно, что Волошин, как и Кудрин, не ограничится статусом координатора, а будет пытаться стать тем, кем был при Ельцине — кардиналом Ришелье при Людовике XIII. Допустит ли Путин реинкарнацию Волошина и всего «семейного» клана во власти — покажет будущее.

Алексей Кудрин Government.ru

Возможно, старой гвардии дадут возможность участвовать в каких-то проектах в обмен на сворачивание политической активности. Это компромисс, ибо в противном случае их придётся разгромить, что не нужно ни им, ни тем, кто пришёл им на смену. Консенсус поколений элит остаётся главным приоритетом в обеспечении политической стабильности на период трансфера.

Именно потому именно сейчас из политического небытия возник призрак прошлого в лице Александра Волошина. Конспирологическая версия говорит также о том, что Волошин — ключевой контактёр с мировой финансовой закулисой, а значит, как один из каналов коммуникации он понадобится для согласования кандидатуры преемника. Без такого согласования якобы работа преемника в качестве главы российского государства будет заблокирована.

Конечно, на фоне наших внешнеполитических достижений эта версия выглядит смешной — зачем нам согласовывать преемника с теми, кого мы обставили в Сирии, но тем не менее эта версия в комментариях экспертов также рассматривается, при всей ее нелепости.

Дмитрий Медведев Archive.government.ru

Конспирология на то и конспирология, чтобы в неё верил тот, кому её версии нравятся. В видимой же части спектра однозначно видно: Владимир Путин накануне важных политических событий стремится нейтрализовать источники рисков и в различной форме связывает системных либералов с системными силовиками и интересами страны.

Настоящие же политические заготовки остаются невидимыми и потому весьма эффективными инструментами трансформации курса. С этой точки зрения Экспертный совет при правительстве, вполне возможно, что является прикрытием постепенного ухода от либеральной повестки, заложенного в основу власти со времён Ельцина. Другого смысла в работе этого противоречивого экспертного органа не существует.