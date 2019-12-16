Рига, , 12:26 — REGNUM В рамках программы помощи оказываемой правительством Латвии Украине курс реабилитации в Вайвари (Юрмала) проходит кинорежиссёр Олег Сенцов. Об этом сообщает портал LSM.

По данным журналистов, осужденный в России ранее на 20 лет за терроризм Олег Сенцов прибыл на реабилитацию в Юрмалу вместе с близкими. Оплачивает курс министерство обороны Латвии.

Отмечается, что кроме реабилитационных процедур в программе значится и культурная программа. Экскурсии в Салдус, Огре и Бауску с осмотром Рундальского дворца.

Всего реабилитацию в Латвии прошли 54 гражданина Украины, в основном, военнослужащие.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее Сенцова за подготовку терактов в Крыму осудили в России. Мужчина получил 20 лет лишения свободы. Кинорежиссёр вернулся на Украину в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ.