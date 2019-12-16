Исламабад, , 12:28 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан вылетел в Бахрейн по приглашению короля Хамада бен Исы Аль Халифы, об этом 16 декабря сообщает Geo TV.

По данным журналистов, глава пакистанского правительства станет почетным гостем на праздновании национального дня королевства.

Кроме того, запланированы переговоры на высшем уровне по вопросам двусторонних отношений. Ожидается, что Имран Хан получит специальную премию от правительства Бахрейна.

Визит премьер-министра Пакистана в Бахрейн станет первой остановкой в небольшом зарубежном турне политика. Затем он отправится на конференцию по миграции в Женеву, после чего в Малайзию.

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