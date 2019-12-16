Киев, , 12:39 — REGNUM Законопроект о децентрализации, внесённый на рассмотрение Верховной рады президентом Украины Владимиром Зеленским, не предусматривает особого статуса Донбасса, заявил 16 декабря экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук на своём telegram-канале.

Текст закона опубликован 16 декабря на сайте Верховной рады.

«Зрада отменяется? Никакого намёка на особый статус Донбасса в тексте нет!», — прокомментировал экс-парламентарий.

Законопроект вводит следующую структуру административно-территориального устройства Украины: общину, округ, область, Автономная Республика Крым.

Общину предлагают сделать единицей административно-территориального устройства страны. Законопроект регулирует порядок образования, изменения границ, названия и ликвидацию общин.

«Читаю внесённый в парламент закон о децентрализации. Если Конституционный Суд (КС) решает, что решение местного совета, обжалованное префектом, неконституционно, то местный совет идёт на перевыборы… А если КС решает, что решение Верховной рады неконституционно, она тоже идёт на перевыборы?», — написал в соцсетях депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Парламентарий призвал Раду быть осторожной, принимая подобные законы в «турборежиме».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД ДНР предупредили, что Украине не удастся подменить придание Донбассу особого статуса реформой административно-территориального устройства. Отказ Украины от придания особого статуса Донбассу нарушает Минские соглашения.

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