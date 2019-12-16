Киев, , 12:17 — REGNUM Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассчитывает, что новое масштабное перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН, материал опубликован сегодня, 16 декабря.

Глава украинской дипломатии напомнил, что на «нормандской встрече» в Париже стороны договорились о ряде решений — в частности, это устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня.

«Объявление (о прекращении огня) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс», — отметил Пристайко.

В свою очередь, политический эксперт Валерий Песецкий, комментируя перспективы прекращения огня, поражается «тому абсурду, который украинская сторона выдает за свою «победу».

"Оказывается, Меркель, Макрон и Путин настаивали на немедленном прекращении огня и разводе сил по всей линии соприкосновения. Наш же «миротворец» (президент Зеленский — ред.) уперся, мол, так двадцать лет будем разводить и его это не устраивает. Потому настоял на разводе сил в трех гуманитарно важных пунктах. Но ведь так, по три пункта, двести лет разводить будем. И выходит, что нашего президента вполне устраивает, что вместо прекращения огня по всей линии противостояния его остановят локально в трех населенных пунктах», — отмечает эксперт.

Политолог задается вопросом, в чем смысл такого «манёвра» украинской стороны.

«И какие могут быть там выборы, если фронт как стоял и стрелял, так и продолжит это делать? Так кто в итоге затягивает процесс обеспечения мира в Донбассе?», — резюмирует эксперт.