Тбилиси, , 12:20 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не имеет права поддерживать ни одну из сторон в споре о том, какая в стране должна быть выборная система. Об этом 16 декабря сообщает Первый канал Грузинского телевидения

«Я как президент, не имею права навязывать свое мнение обществу или политическим партиям. Я желала бы, чтобы по этому вопросу, как и по многим другим вопросам, был найден выход», — сказала глава страны, отвечая на вопрос журналистов.

Стоит отметить, что Зурабишвили не состоит ни в какой политической партии с 2010 года. При этом, во время президентских выборов ее поддерживала партия власти «Грузинская мечта».

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии обостряется политический кризис из-за споров между правящей партией и оппозиции по вопросу о выборной реформе. Оппозиционные партии объединились, чтобы добиться смены существующей смешанной избирательной системы парламентских выборов на пропорциональную.