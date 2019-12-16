Москва, 16 декабря 2019, 12:13 — REGNUM Эффективность и необходимость разделения высшего образования на бакалавриат и магистратуру необходимо серьезно обсудить. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Московские студенты
Московские студенты
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«Президентом на заседании совета по русскому языку был поставлен вопрос, насколько эффективно разделение на бакалавриат и магистратуру. Это абсолютно правильный вопрос, требующий детального ответа, потому что в вопросах образования мы должны действовать в интересах граждан, общества и государства», — заявила Яровая.

По ее словам, граждане сегодня не понимают, для чего реализуется действующая система высшего образования. В то же время такое разделение высшего образования усложняют приход в профессию. Так, например, отмечает Яровая, по закону судьями могут быть специалисты или магистры, по требованию работодателей — следователи-криминалисты, инженеры-исследователи должны быть специалистами или магистрами, но не бакалаврами.

«Предлагаю … совместно с профильными комитетами и министерством, экспертным сообществом сформировать рабочую группу и проанализировать эту ситуацию, провести аудит и права, и смысла через призму качества образования, интересов граждан РФ и ориентира на современную качественную российскую модель образования», — подчеркнула Яровая.

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