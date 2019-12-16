Ташкент, , 12:04 — REGNUM Представители четырех из пяти политических партий, которые участвуют в парламентских выборах в Узбекистане, положительно оценили вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает 6 декабря издание Kun.uz.

В Ташкенте состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители пяти политических партий и иностранных дипломатов. Посол США в Узбекистане Даниэл Розенблюм спросил об отношении партий к членству республики в ЕАЭС.

Представитель «Миллий тикланиш» отметил, что в стране необходимо продолжить исследование о преимуществах и недостатках вступления в союз, тогда как остальные представители положительно оценили вступление в ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Нематов заявил, что республика не испытывает никаких внешних давлений по вопросу вступления в ЕАЭС.

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